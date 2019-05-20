Владимир Игнатик победил на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Первым из белорусских теннисистов на грунтовые корты «Ролан Гаррос» вышел Владимир Игнатик (263-й номер мирового рейтинга), который на старте оказался сильнее итальянца Маттео Донати (241). В первой партии белорус победил 6:4, затем соперник взял реванш — 6:3, а в третьем сете при счете 4:1 в пользу Владимира Игнатика итальянец не смог продолжить игру.
Во втором раунде квалификации Владимир Игнатик встретится с украинцем Сергеем Стаховским (111). Чтобы пройти в основную сетку, нужно выиграть 3 квалификационных матча.
На женском турнире в Страсбурге белоруска Арина Соболенко (11) вышла в 1/8 финала, где ее соперницей будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (99).