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18:36 (мск), источник: БЕЛТА

Владимир Игнатик победил на старте квалификации «Ролан Гаррос»

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Париже начались квалификационные матчи второго в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Первым из белорусских теннисистов на грунтовые корты «Ролан Гаррос» вышел Владимир Игнатик (263-й номер мирового рейтинга), который на старте оказался сильнее итальянца Маттео Донати (241). В первой партии белорус победил 6:4, затем соперник взял реванш — 6:3, а в третьем сете при счете 4:1 в пользу Владимира Игнатика итальянец не смог продолжить игру.

Во втором раунде квалификации Владимир Игнатик встретится с украинцем Сергеем Стаховским (111). Чтобы пройти в основную сетку, нужно выиграть 3 квалификационных матча.

На женском турнире в Страсбурге белоруска Арина Соболенко (11) вышла в 1/8 финала, где ее соперницей будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (99).

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