Владимир Игнатик победил на старте квалификации «Ролан Гаррос»

Первым из белорусских теннисистов на грунтовые корты «Ролан Гаррос» вышел Владимир Игнатик (263-й номер мирового рейтинга), который на старте оказался сильнее итальянца Маттео Донати (241). В первой партии белорус победил 6:4, затем соперник взял реванш — 6:3, а в третьем сете при счете 4:1 в пользу Владимира Игнатика итальянец не смог продолжить игру.