Калинская проиграла в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Калинская во вторник уступила представительнице США Варваре Лепченко — 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.
Соперницей Лепченко в следующем раунде квалификации будет швейцарка Ромина Опранди.