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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Калинская проиграла в первом раунде квалификации «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого раунда квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: Спорт РИА Новости

Калинская во вторник уступила представительнице США Варваре Лепченко — 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты.

Соперницей Лепченко в следующем раунде квалификации будет швейцарка Ромина Опранди.

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