Мария Шарапова попала в заявочный лист Уимблдона

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Всего в заявочный лист вошли 104 теннисистки, из которых 10 — россиянки. Помимо Шараповой, Россию представят Дарья Касаткина, занимающая 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Анастасия Павлюченкова (37-е место), Екатерина Александрова (60), Маргарита Гаспарян (62), Евгения Родина (67), Вероника Кудерметова (74), Вера Звонарева (78), Анастасия Потапова (81), Виталия Дьяченко (82) и Екатерина Макарова (91). В число запасных вошли Светлана Кузнецова (102), Наталья Вихлянцева (119), Анна Блинкова (120), Варвара Флинк (146), Анна Калинская (148), Людмила Самсонова (161), Софья Жук (169), Валерия Савиных (217) и Екатерина Яшина (381).

В мужском турнире сборную России представят Карен Хачанов (12), Даниил Медведев (14) и Андрей Рублев (76). В запасе останется Евгений Донской (146).

Шарапова является победительницей 39 турниров Женской теннисной ассоциации, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон. В обновленном рейтинге WTA Шарапова опустилась на 14 позиций, на данный момент россиянка занимает 49-ю позицию, имея в активе 1140 очков.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.