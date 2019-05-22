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15:56 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в матче 1/8 финала белоруска, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, победила немецкую теннисистку Лауру Зигемунд, у которой 99-я позиция — 6:4, 6:3.

В первом раунде Арина Соболенко разгромила китаянку Чжу Линь (108) — 6:0, 6:1.

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