Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала белоруска, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, победила немецкую теннисистку Лауру Зигемунд, у которой 99-я позиция — 6:4, 6:3.
В первом раунде Арина Соболенко разгромила китаянку Чжу Линь (108) — 6:0, 6:1.