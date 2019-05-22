Турсунов — о ссоре с Соболенко в Индиан-Уэллсе: Она хотела сделать всё по-своему
Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, вспомнил о конфликте, который случился перед её игрой с немкой Анжеликой Кербер на турнире в
Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, вспомнил о конфликте, который случился перед её игрой с немкой Анжеликой Кербер на турнире в
«Я не собираюсь говорить, что сделал
Перед матчем Арина хотела сделать всё
Какой смысл говорить человеку
Я подумал: у тебя была возможность получить помощь перед матчем, но ты не захотела этого. Ты решила показать свой характер. Так давай же, показывай его теперь. Повторюсь, я буду и дальше придерживаться своей линии. Не собираюсь оправдываться", — цитирует Турсунова официальный сайт WTA.