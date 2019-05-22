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22 мая, источник: Чемпионат.com

Турсунов — о ссоре с Соболенко в Индиан-Уэллсе: Она хотела сделать всё по-своему

Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, вспомнил о конфликте, который случился перед её игрой с немкой Анжеликой Кербер на турнире в Индиан-Уэллсе. В том же матче случился ещё один интересный эпизод — Дмитрий спустился на корт для коучинга, однако весь переход промолчал. После этого Арина выиграла сет, но матч впоследствии проиграла — 1:6, 6:4, 4:6.

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Источник: AFP 2019

«Я не собираюсь говорить, что сделал что-то не так в той ситуации. Многие люди просто не понимают всех нюансов тренерской работы. Зачастую коучинг на корте является продолжением предматчевой подготовки. Тогда Арина спросила, есть ли у меня какие-то мысли? Я ответил, что нет.

Перед матчем Арина хотела сделать всё по-своему, поэтому, когда она позвала меня на корт, я напомнил ей об этом. Смотрелось ли это неловко? В такой ситуации я чувствовал, что даже если это будет стоить ей матча или пары неудачных недель, ей нужно было сделать такой шаг, прочувствовать это.

Какой смысл говорить человеку что-то, если не он не хочет в это вникать? В такой ситуации уже ничего не поможет. Она вышла на корт с определённым настроем, и мало что могло его изменить — Арина была в тот день очень упряма.

Я подумал: у тебя была возможность получить помощь перед матчем, но ты не захотела этого. Ты решила показать свой характер. Так давай же, показывай его теперь. Повторюсь, я буду и дальше придерживаться своей линии. Не собираюсь оправдываться", — цитирует Турсунова официальный сайт WTA.

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