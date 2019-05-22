Турсунов — о ссоре с Соболенко в Индиан-Уэллсе: Она хотела сделать всё по-своему

Источник: AFP 2019

«Я не собираюсь говорить, что сделал что-то не так в той ситуации. Многие люди просто не понимают всех нюансов тренерской работы. Зачастую коучинг на корте является продолжением предматчевой подготовки. Тогда Арина спросила, есть ли у меня какие-то мысли? Я ответил, что нет.

Перед матчем Арина хотела сделать всё по-своему, поэтому, когда она позвала меня на корт, я напомнил ей об этом. Смотрелось ли это неловко? В такой ситуации я чувствовал, что даже если это будет стоить ей матча или пары неудачных недель, ей нужно было сделать такой шаг, прочувствовать это.

Какой смысл говорить человеку что-то, если не он не хочет в это вникать? В такой ситуации уже ничего не поможет. Она вышла на корт с определённым настроем, и мало что могло его изменить — Арина была в тот день очень упряма.