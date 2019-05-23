Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Швеция
Хоккей. НХЛ
22.05
Сент-Луис Блюз5
Сан-Хосе Шаркс1
Футбол. Кубок России
22.05
Локомотив1
Урал0
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» выиграл Кубок России
21Сборная России обыграла швейцарцев
09:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федерер рассказал, что полностью восстановился от травмы ноги

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, который завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, рассказал о своем состоянии.

Наверх
Источник: Reuters

По его словам, он полностью восстановился и готов играть.

— Я полностью восстановился к «Ролан Гаррос» после травмы ноги, — приводит Daily Express слова Федерера. — Безумно рад вернуться в Париж, ведь я не играл на Открытом чемпионате Франции уже целых три года. Ожидания аудитории высоки, но я попытаюсь успокоить ситуацию. Чувствую, что турнир будет непростым.

Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Сборная России стартует в плей-офф ЧМ-2019 матчем против США
«Локомотив» стал рекордсменом по числу завоеванных Кубков России
Евгению Трефилову запретили работать со сборной России
«Арсенал» и «Челси» вернут 6 тысяч билетов на финал Лиги Европы
«Унизили»: Шведские СМИ прокомментировали поражение от России
От позора Лейк-Плэсида до триумфа. Все о матчах России и США
Наставник «Детройта» отказался комментировать ситуацию с Дацюком
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь