Федерер рассказал, что полностью восстановился от травмы ноги

— Я полностью восстановился к «Ролан Гаррос» после травмы ноги, — приводит Daily Express слова Федерера. — Безумно рад вернуться в Париж, ведь я не играл на Открытом чемпионате Франции уже целых три года. Ожидания аудитории высоки, но я попытаюсь успокоить ситуацию. Чувствую, что турнир будет непростым.