Федерер рассказал, что полностью восстановился от травмы ноги
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, который завершил выступление на турнире в Риме
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, который завершил выступление на турнире в Риме
По его словам, он полностью восстановился и готов играть.
— Я полностью восстановился к «Ролан Гаррос» после травмы ноги, — приводит Daily Express слова Федерера. — Безумно рад вернуться в Париж, ведь я не играл на Открытом чемпионате Франции уже целых три года. Ожидания аудитории высоки, но я попытаюсь успокоить ситуацию. Чувствую, что турнир будет непростым.
Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая.