161-я ракетка мира россиянка Самсонова вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла представительницу США Сачию Викери (23) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Людмила, занимающая 161-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Самсонова поспорит с чешкой Мари Бузковой (10).