Вихлянцева проиграла во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Во втором круге отборочного турнира она проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен со счётом 6:2, 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа.



Наталья 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Миннен поспорит с победительницей поединка Софья Жук (Россия) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн).



Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.