Вихлянцева проиграла во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (8) не смогла пробиться в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (8) не смогла пробиться в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.
Во втором круге отборочного турнира она проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен со счётом 6:2, 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа.
Наталья 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 14
За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Миннен поспорит с победительницей поединка Софья Жук (Россия) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн).
Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.