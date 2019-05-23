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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Вихлянцева проиграла во втором раунде квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (8) не смогла пробиться в финальный раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.

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Источник: РИА "Новости"

Во втором круге отборочного турнира она проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен со счётом 6:2, 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Наталья 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в основную сетку «Ролан Гаррос» Миннен поспорит с победительницей поединка Софья Жук (Россия) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

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