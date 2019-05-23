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20:53 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла полуфинал турнира в Страсбурге

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал турнира во французском Страсбурге с призовым фондом $250 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

В сегодняшнем поединке четвертьфинала Арина Соболенко встречалась с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг (61) и уверенно выиграла первый сет со счетом 6:1. Во второй партии белоруска вела 2:0, 3:2, но затем соперница сумела перехватить инициативу и взяла 4 гейма подряд — 6:3. В решающем сете преимущество было на стороне белорусской теннисистки — 6:2.

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В матче за выход в финал Арина Соболенко сыграет с украинкой Даяной Ястремской (42). Во втором завтрашнем полуфинале встретятся две французские теннисистки — Каролин Гарсия (24) и Хлоэ Паке (223).

На старте турнира белоруска победила китаянку Чжу Линь (108) — 6:0, 6:1, а в 1/8 финала переиграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (99) — 6:4, 6:3.

Соревнования в Страсбурге завершатся 25 мая, после чего сильнейшие теннисистки планеты перебазируются в Париж, где 26 мая на кортах «Ролан Гаррос» стартует второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Франции.

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