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23 мая, источник: ТАСС

Теннисистка Дьяченко сыграет с Сереной Уильямс в первом круге Roland Garros

ТАСС, 23 мая. Российская теннисистка Виталия Дьяченко, занимающая 82-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с 10-м номером посева американкой Сереной Уильямс в первом круге Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Призовой фонд второго турнира серии Большого шлема составляет €42,66 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки, Екатерина Александрова встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску, Анастасия Потапова сразится с немкой Ангеликой Кербер, посеянной на турнире под пятым номером. Соперницы Дарьи Касаткиной, Светланы Кузнецовой, Веры Звонаревой и Маргариты Гаспарян определятся после завершения квалификаций.

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Первая ракетка мира американка Наоми Осака в первом круге сыграет с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Чешка Каролина Плишкова встретится с американкой Мэдисон Бренгл, соперницей румынки Симоны Халеп станет австрийка Айла Томлянович.

В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Франции стала Халеп, обыгравшая в финале американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Рекорд по количеству побед на турнире принадлежит представительнице США Крис Эверт (семь титулов). Из российских теннисистов победительницами соревнований становись Мария Шарапова (2014 год), Светлана Кузнецова (2009) и Анастасия Мыскина (2004).

Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая и завершится 9 июня.

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