10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2019

Источник: Reuters

В Риме завершился последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос». Следующая неделя уже в основном будет посвящена подготовке к Открытому чемпионату Франции — там пройдут квалификационные матчи, состоится жеребьёвка основных сеток, а большинство топ-игроков немного отдохнёт и поедет тренироваться на кортах Парижа.

Новые попытки отнять трон у Осаки

«Игра престолов» закончилась, правители Вестероса больше меняться не будут — а в теннисе борьба за трон будет идти всегда. И если в мужском туре отрыв Новака Джоковича таков, что его позициям в ближайшие месяцы никто не угрожает, то у женщин интрига сохраняется постоянно. Правда, поскольку Наоми Осака до US Open почти ничего не защищает, обойти её соперницы могут только за счёт собственной удачной игры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bxy0hQDpzNE/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bxy0hQDpzNE/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bxy0hQDpzNE/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от 大坂なおみ (@naomiosaka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-23T05:55:30+00:00">22 Май 2019 в 10:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если сейчас вычесть у всех теннисисток очки за «Ролан Гаррос» — 2018, то первая пятёрка будет выглядеть следующим образом: Наоми Осака (6366 очков), Каролина Плишкова (5565), Кики Бертенс (5285), Петра Квитова (4935), Анжелика Кербер (4675). Симона Халеп падает с третьей строчки на восьмую, поскольку теряет 2000 баллов за прошлогодний титул. Собственно говоря, шансы обогнать Осаку есть только у перечисленной в одном ряду с ней четвёрки. При этом понятно, что Кербер потеряет их уже в случае победы Наоми в первом круге. В то же время если Плишкова завоюет титул, то станет первой почти при любом раскладе, кроме выхода Осаки в финал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxCwFFaArB4/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxCwFFaArB4/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxCwFFaArB4/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Karolina Pliskova (@karolinapliskova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-04T13:53:10+00:00">4 Май 2019 в 6:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кербер может завоевать «Карьерный шлем»

В теннисе совсем немного действующих игроков, которым не хватает одного выигранного турнира «Большого шлема» для полной коллекции. Точнее, их всего двое: Анжелика Кербер и Стэн Вавринка. Швейцарец по разу побеждал на всех крупнейших соревнованиях, кроме Уимблдона, а в коллекции немки не хватает как раз «Ролан Гаррос». Правда, Кербер в принципе не блещет на грунте — её лучшим результатом является победа на домашних кортах Штутгарта. Ни в Мадриде, ни в Риме она никогда не доходила до финала, а на Открытом чемпионате Франции её лучшим результатом является четвертьфинал. К тому же в этом году подготовка Анжелики к «Ролан Гаррос» получилась посредственной из-за травмы лодыжки. По этой причине она не вышла на матч второго круга в Мадриде и пропустила турнир в Риме.

Джокович идёт на рекорд…

Новак Джокович в случае победы в Париже соберёт уже второй «Карьерный шлем» — ранее во время Открытой эры такое не удавалось никому в мужском туре. На аналогичное достижение здесь претендует Роджер Федерер, в то время как Рафаэлю Надалю для этого не хватает второго триумфа на Australian Open. Однако победа серба будет более значимой, чем победа швейцарца, поскольку принесёт ему также второй Nole Slam (четыре титула на «Шлемах» подряд, завоёванных в два разных сезона), а также откроет путь к полноценному «Большому шлему» — выигрышу всех четырёх главных турниров за один сезон. У женщин сделать «Шлем» в этом сезоне теоретически может Осака, но в такую стабильность Наоми на разных покрытиях верится с очень большим трудом.

А Надаль — за дюжиной титулов

Надаль, кстати, претендует на 12-ю победу на «Ролан Гаррос». Результат абсолютно сумасшедший — до испанца никто не выигрывал один и тот же мэйджор и десять раз. Если Рафаэль станет чемпионом, то установит и личный рекорд по количеству титулов на одном турнире любой категории. Сейчас он по 11 раз первенствовал в Париже, на «Мастерс 1000» в Монте-Карло и на турнире ATP 500 в Барселоне. Следующее место по количеству побед у него занимает Рим — там Надаль выигрывал 9 раз. А чтобы установить другой рекорд и стать самым возрастным чемпионом «Ролан Гаррос», Надалю нужно победить здесь в 2021-м, в 35 лет. Сейчас это достижение принадлежит испанцу Андресу Химено, выигравшему в 34 года и 9 месяцев в 1972-м.

Прервётся ли череда триумфов «Большой тройки»?

Хотя всем членам «Большой тройки» уже за 30 (а Федереру и за 35), на «Шлемах» по-прежнему побеждают именно они. Девять последних мэйджоров они поделили поровну, пусть и не совсем равномерно в плане временных отрезков: Джокович взял три последних, а Федерер и Надаль выиграли по три из шести предыдущих. Серия их побед длится с Australian Open — 2017, где Роджер в финале победил Рафаэля. US Open — 2016 выиграл Стэн Вавринка. Посмотрим, завершится ли и этот «Ролан Гаррос» триумфом кого-то из теннисных легенд, или мы получим нового чемпиона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Br-bkhDAB_w/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br-bkhDAB_w/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Br-bkhDAB_w/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Roland-Garros (@rolandgarros)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-29T15:00:01+00:00">29 Дек 2018 в 7:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Женская нестабильность

В женском туре, напротив, стабильности нет. У девяти последних «Шлемов» было восемь разных чемпионок, хотя Осака и выиграла два этих турнира подряд. Конкретно в Париже побеждают разные теннисистки на протяжении последних пяти лет. В 2014-м чемпионкой стала Мария Шарапова, затем турнир выигрывали Серена Уильямс, Гарбинье Мугуруса, Елена Остапенко и Симона Халеп. Весьма вероятно, что в этот раз Кубок Сюзанн Ленглен достанется кому-то ещё.

Серена по-прежнему пытается стать лучшей

Уильямс, кстати, на каждом турнире «Большого шлема» после родов претендует на то, чтобы догнать Маргарет Корт, удерживающую рекорд по завоёванным там титулам. Серена выиграла свой 23-й мэйджор в Австралии в 2017-м, опередив Штеффи Граф с 22-мя победами. Тогда американка уже была беременна. После возвращения она проиграла два финала — Кербер на Уимблдоне-2018 и Осаке на US Open в том же году. Правда, шансы на успех в Париже с учётом относительно медленного покрытия у неё наименее велики.

10 россиянок в основе и дебют Ватутина

Представительство у России в женской сетке, как и обычно, намного больше, чем в мужской. Даже несмотря на отказы Шараповой и Макаровой, напрямую по рейтингу в основу попали 10 россиянок: Александрова, Гаспарян, Дьяченко, Звонарёва, Касаткина, Кудерметова, Кузнецова, Павлюченкова, Потапова и Родина. Кроме того, в финальный раунд квалификации пробились Блинкова, Жук и Самсонова. У мужчин после снятия Рублёва теннисистов, проходящих в основу, осталось двое: Медведев и Хачанов. По итогам отборочных соревнований к ним добавился Ватутин. 26-летний Алексей впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwuFShyAS6D/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwuFShyAS6D/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwuFShyAS6D/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daria Kasatkina? (@kasatkina)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-26T13:14:27+00:00">26 Апр 2019 в 6:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев может вновь сыграть с Нисикори

Кстати, Даниил стартует с матча с Пьер-Югом Эрбером, а в четвёртом раунде его может ждать третья в сезоне встреча с Кеем Нисикори. Это нижняя половина сетки, и потенциальный поединок с Надалем может состояться в четвертьфинале. У Рафаэля, кстати, первый и второй круг разминочные — там у него будут соперники из квалификации. Также в нижнюю половину попал Федерер, который не играл на «Ролан Гаррос» с 2015 года. В 2016-м он снялся с турнира из-за травмы, а на протяжении двух следующих сезонов в принципе не выступал на грунте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw2baAOBnHz/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw2baAOBnHz/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bw2baAOBnHz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-29T19:01:38+00:00">29 Апр 2019 в 12:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Хачанов попал в верхнюю половину. У него в четвёртом круге возможна встреча с Хуан-Мартином дель Потро, а в четвертьфинале он может сыграть с Домиником Тимом. Австриец, напомним, является действующим финалистом «Ролан Гаррос». В одной четверти с лидером посева, Джоковичем, оказался Александр Зверев.

Остапенко встретится с Азаренко, Свитолина — с В. Уильямс

В женской сетке наиболее интересная часть, пожалуй, находится в самом верху. Бывшие чемпионки турниров «Большого шлема», Елена Остапенко и Виктория Азаренко, сразятся друг с другом за право встретиться во втором круге с Осакой — если, конечно, Наоми не проиграет Анне Шмидловой. Интересным выглядит и поединок Винус Уильямс с Элиной Свитолиной. А из россиянок меньше всех повезло Светлане Кузнецовой, которая во втором круге может сыграть с Каролиной Плишковой, и Анастасии Потаповой, сразу попавшей на Анжелику Кербер. Отметим также возвращение на корт чемпионки Индиан-Уэллса Бьянки Андрееску, которая не сыграла ни одного матча после снятия в 4-м раунде Майами. Конечно, канадка ещё может сняться в последний момент, но, во всяком случае, в сетке она есть.