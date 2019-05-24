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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кирьосу отказано в участии в Открытом чемпионате Франции по теннису

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Австралиец Ник Кирьос получил отказ от организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису и не сможет принять участие в турнире, сообщает Франс Пресс.

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Источник: AFP 2019

Ранее в мае на турнире в Риме он был дисквалифицирован за неспортивное поведение во время матча второго круга с норвежцем Каспером Руудом. В третьем сете на подаче соперника Кирьосу не удалось сделать брейк, после чего 24-летний теннисист начал кричать и ругаться в адрес зрителей, с силой швырнул ракетку, пнул бутылку с водой, а затем бросил на корт стул. Судья засчитал Кирьосу техническое поражение.

Кроме своего поведения в Риме австралиец допустил нелицеприятные высказывания в своем Instagram об Открытом чемпионате Франции.

При этом отмечается, что причины отказа австралийцу пока организаторами не озвучены. В первом круге «Ролан Гаррос"-2019 Кирьос должен был встретиться с британцем Кэмероном Норри.

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