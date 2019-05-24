Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Германии

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 24 мая, Путинцева в полуфинале за два сета победила румынку Сорану Кырстю — 6:4, 7:5. Соперницы провели на корте один час и 53 минуты.

В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева занимает 39-е место, а 29-летняя Кырстя располагается на 93-й строчке. В очных встречах со счетом 3:2 впереди казахстанка.

Соперница Путинцевой по финалу определится сегодня в матче между словенкой Тамарой Цидансе (68-е место в рейтинге WTA) и чешкой Катериной Синяковой (43). Игра началась в 19:50 по времени Нур-Султана.

В Нюрнберге Путинцева выступает в качестве первой сеяной. Также она является первой ракеткой Казахстана.