Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Германии
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал турнира сери WTA в немецком Нюрнберге, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в финал турнира сери WTA в немецком Нюрнберге, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 24 мая, Путинцева в полуфинале за два сета победила румынку Сорану Кырстю — 6:4, 7:5. Соперницы провели на корте один час и 53 минуты.
В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева занимает 39-е место, а 29-летняя Кырстя располагается на 93-й строчке. В очных встречах со счетом 3:2 впереди казахстанка.
Соперница Путинцевой по финалу определится сегодня в матче между словенкой Тамарой Цидансе (68-е место в рейтинге WTA) и чешкой Катериной Синяковой (43). Игра началась в 19:50 по времени
В Нюрнберге Путинцева выступает в качестве первой сеяной. Также она является первой ракеткой Казахстана.
Турнир в Нюрнберге с призовым фондом в 226 тысяч долларов проводится с 2013 года на грунтовом покрытии. Первой его выиграла румынка Симона Халеп, а затем его победительницами становились канадка Эжени Бушар, итальянка Карин Кнапп, голландка Кики Бертенс и шведка Юханна Ларсон.