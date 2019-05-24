Арина Соболенко в полуфинале турнира в Страсбурге уступила Даяне Ястремской

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Арина сделала пять эйсов, один брейк и девять раз допустила двойную ошибку. На счету ее оппонентки две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта и две двойные ошибки. Счет личных встреч между этими теннисиситками стал 2:0 в пользу Ястремской.
Напомним, на старте турнира Соболенко победила китаянку Чжу Линь (108) — 6:0, 6:1, в 1/8 финала переиграла немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (99) — 6:4, 6:3, а в четвертьфинале была сильнее пуэрториканки Моники Пуиг (61) — 6:1, 3:6, 6:2.
Соревнования в Страсбурге завершатся 25 мая, после чего в Париже 26 мая на кортах «Ролан Гаррос» стартует второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Франции. В его первом раунде Арина Соболенко сразится с Доминикой Цибулковой (35) из Словакии.