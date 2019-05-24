Арина Соболенко в полуфинале турнира в Страсбурге уступила Даяне Ястремской

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Арина сделала пять эйсов, один брейк и девять раз допустила двойную ошибку. На счету ее оппонентки две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта и две двойные ошибки. Счет личных встреч между этими теннисиситками стал 2:0 в пользу Ястремской.