Теннисистки Блинкова, Самсонова и Жук прошли в основную сетку Roland Garros

В финальных матчах квалификации Блинкова, занимающая 120-е место в рейтинге Всемирной женской ассоциации (WTA), обыграла представительницу Израиля Юлию Глушко со счетом 0:6, 6:4, 6:4, Самсонова (161-е место в рейтинге WTA) оказалась сильнее чешки Марии Боузковой (6:4, 6:3), а Жук (169) победила Греет Миннен из Бельгии (6:2, 3:6, 6:3).

В прошлом году победительницей Открытого чемпионата Франции стала Халеп, обыгравшая в финале американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Рекорд по количеству побед на турнире принадлежит представительнице США Крис Эверт (семь титулов). Из российских теннисистов победительницами соревнований становись Мария Шарапова (2014 год), Кузнецова (2009) и Анастасия Мыскина (2004).