Организаторы «Ролан Гаррос» отказали австралийскому теннисисту в участии в турнире
Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на турнире «Ролан Гаррос», который стартует во Франции, сообщает «Евроспорт» со ссылкой на AFP.
Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на турнире «Ролан Гаррос», который стартует во Франции, сообщает «Евроспорт» со ссылкой на AFP.
Сообщается, что австралийский теннисист получил отказ от организаторов, причины не уточняются.
Ранее в мае на турнире в Риме Кирьос был дисквалифицирован за неспортивное поведение во время матча с норвежцем Каспером Руудом. В третьем сете на подаче соперника Кирьосу не удалось сделать брейк, после чего 24-летний австралиец начал кричать и ругаться в адрес зрителей, с силой швырнул ракетку, пнул бутылку с водой, а затем бросил на корт стул. Судья засчитал Кирьосу техническое поражение.
Позже 24-летний Кирьос нецензурно выразился о «Ролан Гаррос», сравнивая турнир с «Уимблдоном».
Стоит отметить, что в 1/64 финала «Ролан Гаррос» Кирьос должен был играть с британцем Кэмероном Норри. В прошлом году он пропустил турнира
Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 26 мая.