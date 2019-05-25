Организаторы «Ролан Гаррос» отказали австралийскому теннисисту в участии в турнире

Ранее в мае на турнире в Риме Кирьос был дисквалифицирован за неспортивное поведение во время матча с норвежцем Каспером Руудом. В третьем сете на подаче соперника Кирьосу не удалось сделать брейк, после чего 24-летний австралиец начал кричать и ругаться в адрес зрителей, с силой швырнул ракетку, пнул бутылку с водой, а затем бросил на корт стул. Судья засчитал Кирьосу техническое поражение.