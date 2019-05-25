Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-20
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Ротор0
Чертаново0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Тамбов0
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Армавир0
СКА-Хабаровск0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Россия
Финляндия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Краснодар-20
Футбол. Зарубежный
19:00
Фрозиноне
Кьево
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
Чехия
Футбол. Зарубежный
21:30
Болонья
Наполи
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
8«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
08:40 (мск), источник: Vesti.kz

Организаторы «Ролан Гаррос» отказали австралийскому теннисисту в участии в турнире

Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на турнире «Ролан Гаррос», который стартует во Франции, сообщает «Евроспорт» со ссылкой на AFP.

Наверх
Источник: AFP 2019

Сообщается, что австралийский теннисист получил отказ от организаторов, причины не уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в мае на турнире в Риме Кирьос был дисквалифицирован за неспортивное поведение во время матча с норвежцем Каспером Руудом. В третьем сете на подаче соперника Кирьосу не удалось сделать брейк, после чего 24-летний австралиец начал кричать и ругаться в адрес зрителей, с силой швырнул ракетку, пнул бутылку с водой, а затем бросил на корт стул. Судья засчитал Кирьосу техническое поражение.

Позже 24-летний Кирьос нецензурно выразился о «Ролан Гаррос», сравнивая турнир с «Уимблдоном».

Стоит отметить, что в 1/64 финала «Ролан Гаррос» Кирьос должен был играть с британцем Кэмероном Норри. В прошлом году он пропустил турнира из-за травмы локтя. В текущем рейтинге ATP австралиец располагается на 36-м месте.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в воскресенье, 26 мая.

Эдди Хирн высказался о "конфликте" Елеусинова с Головкиным и ответил на претензии Данияра
Финны о сборной России: Какко, забей русским, как Гранлунд
Сборная Швеции собрала звездный состав, но провалилась на ЧМХ
18-летний вундеркинд Какко — самый опасный форвард Финляндии
Землетрясение произошло во время шоу с Медведевой и Загитовой
«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой» в карьере
Макгрегор заявил, что не должен был выходить на бой с Хабибом
Цветков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь