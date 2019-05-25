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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Юлия Путинцева выиграла первый титул в карьере

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала победительницей турнира серии WTA в немецком Нюрнберге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В финале Nurnberger Versicherungscup Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, обыграла 68-ю ракетку мира словенку Тамару Зиданшек. Матч, продолжавшийся два час 17 минут, завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки Казахстана.

За это время 24-летняя Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и один раз ошиблась при подаче. 21-летняя Тамара четыре раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и одну двойную ошибку. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Титул, завоеванный в Нюрнберге, стал для Путинцевой первым в карьере, принеся 34 677 долларов призовых и 280 рейтинговых очков.

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