Юлия Путинцева выиграла первый титул в карьере

В финале Nurnberger Versicherungscup Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, обыграла 68-ю ракетку мира словенку Тамару Зиданшек. Матч, продолжавшийся два час 17 минут, завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки Казахстана.

За это время 24-летняя Путинцева реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и один раз ошиблась при подаче. 21-летняя Тамара четыре раза брала подачу соперницы, совершила один эйс и одну двойную ошибку. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.