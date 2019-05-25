Юлия Путинцева выиграла первый титул в карьере
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала победительницей турнира серии WTA в немецком Нюрнберге, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала победительницей турнира серии WTA в немецком Нюрнберге, передает корреспондент Vesti.kz.
В финале Nurnberger Versicherungscup Путинцева, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, обыграла 68-ю ракетку мира словенку Тамару Зиданшек. Матч, продолжавшийся два час 17 минут, завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки Казахстана.
За это время 24-летняя Путинцева реализовала шесть
Титул, завоеванный в Нюрнберге, стал для Путинцевой первым в карьере, принеся 34 677 долларов призовых и 280 рейтинговых очков.