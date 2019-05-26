В Париже стартует 123-й Roland Garros

Источник: РИА "Новости"

Открытый чемпионат Франции — второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Призовой фонд нынешнего турнира в Париже, который пройдет 123-й раз в истории, составляет €42,66 млн.

Главная интрига мужского турнира — сумеет ли 32-летний Надаль в 12-й раз стать лучшим в Париже. При этом рекорд он установил еще два года назад, выиграв юбилейный 10-й титул. Примечательно, что на остальных трех турнирах Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и Открытом чемпионате США — Надаль суммарно побеждал шесть раз.

Всего же за свою карьеру Надаль проиграл в Париже только два матча из 88. В 2009 году он уступил в четвертом круге шведу Робину Содерлингу, а в 2015-м — в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу.

Возвращение Федерера и дебют Ватутина

После четырехлетнего перерыва на парижские корты возвращается Роджер Федерер. 37-летний швейцарец планомерно готовился к турниру в Париже, в первом раунде он встретится с итальянцем Лоренцо Сонего. Первая ракетка мира Джокович в стартовом раунде сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши.

Главные надежды России связаны с Кареном Хачановым, который посеян под 10-м номером. В первом круге он сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе. Даниил Медведев, посеянный под 12-м номером, в первом круге встретится с французом Пьером-Югом Эрбером. Кроме того, на турнире выступит 26-летний Алексей Ватутин, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Ватутин впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира Большого шлема, его соперником станет француз Корентен Муте.

Травма Шараповой

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Попытки бывшей первой ракетки мира Шараповой успеть восстановиться к «Ролан Гаррос» оказались тщетными. 32-летняя россиянка последний раз выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову, но потом снялась из-за травмы плеча. Теперь надежды Шараповой связаны с Уимблдоном.

Россию в женской части Открытого чемпионата Франции будут представлять Дарья Касаткина (21-й номер посева), Вера Звонарева, Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян, Светлана Кузнецова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова, а также Анна Блинкова, Людмила Самсонова и Софья Жук, которые пробились в основную сетку через квалификацию.

Самый интересный соперник в первом круге достался Дьяченко. Занимающая 82-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка, сыграет с 10-м номером посева американкой Сереной Уильямс. Из других примечательных встреч первого круга можно выделить матч Кудерметовой, которая сыграет с другой бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки. Потапова сразится с немкой Ангелик Кербер, посеянной на турнире под пятым номером.

Первая ракетка мира японка Наоми Осака в первом круге сыграет с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Чешка Каролина Плишкова (2) встретится с американкой Мэдисон Бренгл, соперницей Халеп (3) стала австралийка Айла Томлянович.

В Париже побеждали Кафельников, Мыскина, Шарапова и Кузнецова

Помимо соревнований в одиночных разрядах и парах у мужчин и женщин, на «Ролан Гаррос» выступят смешанные пары, а также юниоры, ветераны и колясочники. Соревнования пройдут в течение двух недель.

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Впервые чемпионат Франции состоялся в 1891 году и вплоть до 1925 года на нем выступали лишь члены клуба. C 1928 года турнир проводится на стадионе, названном в честь французского летчика Ролана Гарроса, погибшего в бою в Первую мировую войну.

Единственным российским победителем мужского турнира на «Ролан Гаррос» стал в 1996 году Евгений Кафельников. Шарапова выиграла женский турнир дважды (2012, 2014), первой среди россиянок в Париже чествовали в 2004 году Анастасию Мыскину, а в 2009-м титул завоевала Светлана Кузнецова.