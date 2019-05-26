Соболенко поднялась на 17-е место в Чемпионской гонке WTA

Украинка Даяна Ястремская после победы на турнире в Страсбурге поднялась на 24-е место, а представительница Казахстана Юлия Путинцева, выиграв турнир в Нюрнберге, стала 25-й.
Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, опустившаяся на 30-ю строчку. В топ-10 изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA, версия от 26 мая:
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525 очков,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271,
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 2961,
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711,
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289,
6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175,
7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897,
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,
9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 1620,
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377…
17 (20). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1007…
24 (42). Даяна Ястремская (Украина) — 821…
25 (44). Юлия Путинцева (Казахстан) — 814…
30 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708…
45 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 571…
47 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 559…
55 (53). Виталия Дьяченко (Россия) — 453…
60 (58). Вера Звонарева (Россия) — 425…
74 (70). Анна Блинкова (Россия) — 385…
79 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 372…
83 (79). Мария Шарапова (Россия) — 355…
90 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336…
93 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.