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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко поднялась на 17-е место в Чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко переместилась с 20-го на 17-е место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AFP 2019

Украинка Даяна Ястремская после победы на турнире в Страсбурге поднялась на 24-е место, а представительница Казахстана Юлия Путинцева, выиграв турнир в Нюрнберге, стала 25-й.

Лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, опустившаяся на 30-ю строчку. В топ-10 изменений не произошло.

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Чемпионская гонка WTA, версия от 26 мая:

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525 очков,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271,

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 2961,

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711,

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289,

6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175,

7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897,

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,

9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 1620,

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377…

17 (20). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1007…

24 (42). Даяна Ястремская (Украина) — 821…

25 (44). Юлия Путинцева (Казахстан) — 814…

30 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708…

45 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 571…

47 (48). Вероника Кудерметова (Россия) — 559…

55 (53). Виталия Дьяченко (Россия) — 453…

60 (58). Вера Звонарева (Россия) — 425…

74 (70). Анна Блинкова (Россия) — 385…

79 (74). Дарья Касаткина (Россия) — 372…

83 (79). Мария Шарапова (Россия) — 355…

90 (86). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336…

93 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.

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