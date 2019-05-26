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12:19 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисный арбитр признан виновным в сокрытии коррупции

ТАСС, 26 мая. Российский теннисный арбитр Светлана Теряева признана виновной по делу о сокрытии коррупции.

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Об этом сообщается в релизе Tennis Integrity Unit — структуры, расследующей случаи коррупции в теннисе.

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В июне 2017 года Теряевой предложили манипулировать счетом игр на пульте управления.

Российский арбитр отказалась от предложения, но при этом не сообщила об этом в соответствующий орган.

Отмечается, что Теряева нарушила два пункта дисциплинарного регламента.

Санкции в отношении россиянки будут определены позднее.

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