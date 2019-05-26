Российский теннисный арбитр признан виновным в сокрытии коррупции

Об этом сообщается в релизе Tennis Integrity Unit — структуры, расследующей случаи коррупции в теннисе.

В июне 2017 года Теряевой предложили манипулировать счетом игр на пульте управления.

Российский арбитр отказалась от предложения, но при этом не сообщила об этом в соответствующий орган.