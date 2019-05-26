Российский теннисный арбитр признан виновным в сокрытии коррупции
ТАСС, 26 мая. Российский теннисный арбитр Светлана Теряева признана виновной по делу о сокрытии коррупции.
ТАСС, 26 мая. Российский теннисный арбитр Светлана Теряева признана виновной по делу о сокрытии коррупции.
Об этом сообщается в релизе Tennis Integrity Unit — структуры, расследующей случаи коррупции в теннисе.
В июне 2017 года Теряевой предложили манипулировать счетом игр на пульте управления.
Российский арбитр отказалась от предложения, но при этом не сообщила об этом в соответствующий орган.
Отмечается, что Теряева нарушила два пункта дисциплинарного регламента.
Санкции в отношении россиянки будут определены позднее.