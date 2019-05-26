Потапова обыграла пятую ракетку мира в первом круге Roland Garros

«Я не знаю, что сказать, конечно, это большое счастье. Я спала и видела эту победу, — сказала Потапова в эфире телеканала Eurosport, — хочу поблагодарить команду и семью, потому что все поддерживали меня, это дало мне много сил, я очень рада. Сотрудничество с новым тренером Йеном Хьюзом началось не так давно, как видите, результаты растут. У нас хороший тандем, думаю, в будущем мы сможем достичь больших побед».