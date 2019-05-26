Мугуруса стартовала с победы на «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит на кортах Парижа.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит на кортах Парижа.
Мугуруса, получившая 19-й номер посева, в воскресенье в первом круге победила американку Тейлор Таунсенд со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Матч продолжался почти два часа.
В следующем раунде Мугуруса сыграет со шведкой Юханной Ларссон.
Мугуруса является двукратной победительницей турниров Большого шлема, 25-летняя испанка выигрывала «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017.