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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мугуруса стартовала с победы на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит на кортах Парижа.

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Источник: РИА "Новости"

Мугуруса, получившая 19-й номер посева, в воскресенье в первом круге победила американку Тейлор Таунсенд со счетом 5:7, 6:2, 6:2. Матч продолжался почти два часа.

В следующем раунде Мугуруса сыграет со шведкой Юханной Ларссон.

Мугуруса является двукратной победительницей турниров Большого шлема, 25-летняя испанка выигрывала «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017.

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