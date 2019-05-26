Кузнецова проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису

Кузнецова проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.