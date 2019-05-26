Кузнецова проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
В воскресенье Кузнецова со счетом 4:6, 2:6 уступила Кристине Кучовой из Словакии. На корте соперницы провели 1 час 7 минут.
Следующая соперница Кучовой определится в матче Мэдисон Бренгл (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2-й номер посева).