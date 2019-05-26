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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кузнецова проиграла в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Кузнецова со счетом 4:6, 2:6 уступила Кристине Кучовой из Словакии. На корте соперницы провели 1 час 7 минут.

Следующая соперница Кучовой определится в матче Мэдисон Бренгл (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 2-й номер посева).

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