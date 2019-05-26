Жук уступила Зигемунд и покинула Открытый чемпионат Франции
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Софья Жук завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Софья Жук завершила выступление на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.
В первом круге второго в сезоне турнира Большого шлема Жук уступила немке Лауре Зигемунд со счетом 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Во втором раунде Зигемунд сыграет с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич (15-й номер посева) и француженкой Джессикой Понше.