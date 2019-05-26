Федерер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Федерер (3-й номер посева) переиграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.
Федерер во втором круге сыграет с немцем Оскаром Отте.