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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева приблизилась к личному рекорду в рейтинге WTA после первого титула в карьере

Представительница Казахстана Юлия Путинцева поднялась на 11 позиций в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Путинцева выиграла турнир в немецком Нюрнберге, победив в трех партиях в финале словенку Тамару Зиданшек.

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Этот титул стал для казахстанки первым в карьере.

Этот успех позволил Путинцевой подняться на 28-е место в рейтинге WTA и приблизиться к личному рекорду.

До этого высшей позицией в ее карьере была 27-я строчка.

Другая казахстанская теннисистка Зарина Дияс потеряла девять позиций и расположилась на 99-м месте.

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