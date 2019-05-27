Путинцева приблизилась к личному рекорду в рейтинге WTA после первого титула в карьере

Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Путинцева выиграла турнир в немецком Нюрнберге, победив в трех партиях в финале словенку Тамару Зиданшек.

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Этот титул стал для казахстанки первым в карьере.

Этот успех позволил Путинцевой подняться на 28-е место в рейтинге WTA и приблизиться к личному рекорду.

До этого высшей позицией в ее карьере была 27-я строчка.