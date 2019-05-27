Путинцева приблизилась к личному рекорду в рейтинге WTA после первого титула в карьере
Представительница Казахстана Юлия Путинцева поднялась на 11 позиций в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Представительница Казахстана Юлия Путинцева поднялась на 11 позиций в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На минувшей неделе Путинцева выиграла турнир в немецком Нюрнберге, победив в трех партиях в финале словенку Тамару Зиданшек.
Этот титул стал для казахстанки первым в карьере.
Этот успех позволил Путинцевой подняться на 28-е место в рейтинге WTA и приблизиться к личному рекорду.
До этого высшей позицией в ее карьере была 27-я строчка.
Другая казахстанская теннисистка Зарина Дияс потеряла девять позиций и расположилась на 99-м месте.