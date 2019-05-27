Шестая ракетка мира Квитова снялась с Roland Garros из-за травмы руки

«Я очень разочарована, но вынуждена сообщить вам, что я отказываюсь от участия в Roland Garros, я чувствую боль в левой руке в течение нескольких последних недель. Прошлой ночью я сделала снимок МРТ, который показал, что мне станет хуже, если я сыграю сегодня. Два года назад я возобновила выступления именно на Roland Garros, поэтому я действительно расстроена, что не смогу сыграть в этом году. Это действительно трудное решение, но я желаю всем успешного турнира и уже не могу дождаться возвращения в 2020 году», — написала Квитова.