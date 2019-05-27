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14:15 (мск), источник: ТАСС

Шестая ракетка мира Квитова снялась с Roland Garros из-за травмы руки

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) из-за травмы левой руки. Об этом спортсменка сообщила в Twitter.

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Источник: Reuters

29-летняя Квитова должна была выйти на корт в понедельник в матче первого раунда против румынской спортсменки Сораны Кырсти.

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«Я очень разочарована, но вынуждена сообщить вам, что я отказываюсь от участия в Roland Garros, я чувствую боль в левой руке в течение нескольких последних недель. Прошлой ночью я сделала снимок МРТ, который показал, что мне станет хуже, если я сыграю сегодня. Два года назад я возобновила выступления именно на Roland Garros, поэтому я действительно расстроена, что не смогу сыграть в этом году. Это действительно трудное решение, но я желаю всем успешного турнира и уже не могу дождаться возвращения в 2020 году», — написала Квитова.

В декабре 2016 года спортсменка стала жертвой нападения грабителя. Злоумышленник, который впоследствии был признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном проникновении в жилище, проник в квартиру Квитовой в чешском городе Простеёв, представившись работником коммунальных служб, и приставил нож к горлу спортсменки. Теннисистка схватила оружие, лезвие которого врезалось в ее левую руку (Квитова — левша — прим. ТАСС). Спортсменка получила повреждения сухожилий, травмы всех пяти пальцев и двух нервов, она прошла лечение и вернулась на корт спустя полгода.

В 2019 году Квитова приняла участие в 10 турнирах, выиграв соревнования в Сиднее и Штутгарте, на Открытом чемпионате Австралии — 2019 она дошла до финала. Квитова является двукратной победительницей Уимблдона, шестикратной обладательницей Кубка Федерации и бронзовым призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2016). За карьеру она выиграла 27 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), занимает шестое место в рейтинге WTA.

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