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15:15 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко проиграла в 1/64 финала «Ролан Гаррос»

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (102-й номер рейтинга WTA) не смогла выйти во второй раунд открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке 1/64 финала белоруска встречалась с французской теннисисткой Дианой Пэрри (486) и уступила в двух сетах — 2:6, 4:6. У Веры Лапко не задалась первая подача, она допустила 5 двойных ошибок против трех у соперницы. Матч продолжался 1 час 40 минут.

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Позже белоруска Александра Саснович (34) доиграет матч 1/32 финала со словенкой Полоной Херцог (71), который начался 26 мая. Белоруска выиграла первый сет — 6:4, затем словенка взяла реванш — 6:2, а в третьем, решающем сете при счете 3:3 поединок был остановлен из-за наступления темноты.

Еще две белорусские теннисистки выйдут на корты «Ролан Гаррос» 28 мая. Арина Соболенко (11) встретится со словачкой Доминикой Цибулковой (41), а Виктория Азаренко (43) сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39).

Второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Париже 9 июня.

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