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15:35 (мск), источник: ТАСС

Кудерметова обыграла Возняцки в первом раунде Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 0:6, 6:3, 6:3. В следующем круге Кудерметова сыграет против победительницы встречи между казахстанской теннисисткой Зариной Диас и француженкой Одри Алби.

Россиянка впервые играет в основной сетке Открытого чемпионата Франции. В рейтинге Женской теннисной ассоциации 22-летняя спортсменка занимает 68-е место.

Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.

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