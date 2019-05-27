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16:39 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев третий раз подряд не смог преодолеть первый раунд Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

23-летний россиянин, посеянный на турнире под 12-м номером, проиграл со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7 за 3 часа 52 минуты. В конце четвертого сета россиянину потребовался вызов врача на корт. В следующем круге 43-й номер мирового рейтинга Эрбер сыграет против победителя матча между французом Бенуа Пэром и румынцем Мариусом Копилом.

Медведев третий год подряд не смог преодолеть первый круг Roland Garros. На открытом чемпионате Австралии 2019 года спортсмен дошел до четвертого раунда, что является его высшим достижением на турнирах Большого шлема. В активе Медведева четыре победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.

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