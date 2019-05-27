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16:53 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Самсонова проиграла Векич в первом круге Roland Garros

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла 24-й ракетке мира хорватке Донне Векич в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: РИА "Новости"

Матч продолжался 1 час 12 минут. Хорватка, посеянная под 23-м номером на турнире, одержала победу со счетом 6:1, 6:4. В следующем круге 22-летняя Векич сыграет с победительницей встречи между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и шведкой Ребеккой Петерсон.

20-летняя Самсонова впервые пробилась в основную сетку турнира, обыграв в квалификации американку Сашу Викери, итальянку Мартину Ди Джузеппе и чешку Марию Боузкову. В рейтинге Женской теннисной ассоциации она занимает 159-е место.

Векич на Roland Garros пробивалась в третий круг в 2015 году, где уступила представительнице Сербии Ане Иванович. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для Векич является участие в четвертом круге Уимблдона в 2018 году. Всего на ее счету два титула WTA.

Общий призовой фонд турнира составляет €42,66 млн. Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.

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