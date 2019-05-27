Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева проиграла на старте «Ролан Гаррос»

Источник: РИА "Новости"

В стартовом круге Путинцева в двух сетах уступила шведке Ребекке Петерсон — 3:6, 5:7. Соперницы провели на корте один час и 37 минут.

В рейтинге WTA 24-летняя Путинцева идет выше всех казахстанок, занимая 28-е место, а 23-летняя Петерсон располагается на 63-й строчке. В личных встречах со счетом 2:0 вперед шведка.

Для Путинцевой этот матч стал первым после победы в немецком Нюрнберг, где она впервые в карьере выиграла турнир серии WTA.