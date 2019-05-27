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27 мая, источник: Чемпионат.com

Джокович и Вавринка пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 6:4, 6:2, 6:2.

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Источник: Reuters

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

Уроженец Белграда выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из девяти. В активе его соперника 8 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 сделанный брейк.

Во втором круге Джокович встретится с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом (LL).

Ролан Гаррос. Мужчины. Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

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