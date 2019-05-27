Джокович и Вавринка пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 6:4, 6:2, 6:2.
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 6:4, 6:2, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.
Уроженец Белграда выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 6
Во втором круге Джокович встретится с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом (LL).
Ролан Гаррос. Мужчины. Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 24) — Йозеф Ковалик (Словакия) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.