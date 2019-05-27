Медведев провёл одну из самых коротких пресс-конференций в истории «РГ»

Источник: AP 2019

Пресс-конференция 23-летнего уроженца Москвы стала одной из самых коротких на «Ролан Гаррос». Даниил ответил лишь на один вопрос.

«Что пошло не так в этом матче? Он стал лучше играть после двух сетов. В этом всё дело», — заявил Медведев.

Напомним, российский теннисист не смог преодолеть первый круг на «РГ» третий раз подряд.

Следующим соперником Эрбера станет либо соотечественник Бенуа Пэр, либо представитель Румынии Мариуш Копил.