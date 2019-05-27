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27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Александрова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: Спорт РИА Новости

Александрова в первом раунде за 1 час 25 минут победила румынку Михаэлу Бузарнеску (30-й номер посева) со счетом 6:4, 6:4.

Следующей соперницей россиянки будет победительница матча между чешкой Барборой Стрыцовой и австралийкой Самантой Стосур.

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