Александрова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Александрова вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.