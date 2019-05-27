Звонарева проиграла в первом раунде «Ролан Гаррос»

Звонарева проиграла в первом раунде «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.