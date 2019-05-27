Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Зарубежный
26.05
Фиорентина0
Дженоа0
Все события
Фоторепортажи
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Звонарева проиграла в первом раунде «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Звонарева уступила представительнице Испании Алене Большовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 4:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 34 минуты.

Соперницей Большовой во втором круге «Ролан Гаррос» будет румынка Сорана Кырстя.

Результаты других матчей дня:

Элизе Мертенс (Бельгия, 20-й номер посева) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 3:6, 6:2,

Карла Суарес-Наварро (Испания, 28) — Даяна Ястремская (Украина) — 2:6, 7:6 (7:0), 6:0.

 Как отреагировали американские болельщики на вылет сборной США с ЧМ
Дзюба — в Англию, Смолов — в 'Спартак': 10 самых ожидаемых трансферов лета
Овечкин был прав
Звезды сборной России проигнорировали болельщиков в аэропорту
Игорь Денисов покидает «Локомотив»
Футболисты «Астон Виллы» вышли в Английскую премьер-лигу
ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ
СМИ: «Реал Мадрид» запретил своему капитану уходить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь