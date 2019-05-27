Звонарева проиграла в первом раунде «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
Звонарева уступила представительнице Испании Алене Большовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 4:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 34 минуты.
Соперницей Большовой во втором круге «Ролан Гаррос» будет румынка Сорана Кырстя.
Результаты других матчей дня:
Элизе Мертенс (Бельгия, 20-й номер посева) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:4, 3:6, 6:2,
Карла