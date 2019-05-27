Дьяченко проиграла Серене Уильямс в первом раунде «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянка Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Дьяченко в первом раунде турнира уступила американке Серене Уильямс, посеянной под десятым номером, со счетом 6:2, 1:6, 0:6. Встреча продолжалась полтора часа.
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