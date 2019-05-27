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27 мая, источник: Vesti.kz

Казахстанец Александр Бублик стартовал с победы на «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист Александр Бублик стартовал с победы в одиночном разряде «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции), передает корреспондент Vesti.kz.

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В стартовом круге Бублик в четырех сетах обыграл немца Рудольфа Меллекера — 7:5, 6:7, 6:1, 7:6. Соперники провели на корте два часа и 37 минут.

В рейтинге ATP 21-летний Бублик идет на 91-м месте, а 18-летний Меллекер — на 173-м. По личным встречам со счетом 2:0 впереди казахстанец.

Отметим, что Бублик впервые в карьере играет в основной сетке «Ролан Гаррос». В предыдущие годы он завершал выступление в квалификации.

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