Казахстанец Александр Бублик стартовал с победы на «Ролан Гаррос»

В стартовом круге Бублик в четырех сетах обыграл немца Рудольфа Меллекера — 7:5, 6:7, 6:1, 7:6. Соперники провели на корте два часа и 37 минут.

В рейтинге ATP 21-летний Бублик идет на 91-м месте, а 18-летний Меллекер — на 173-м. По личным встречам со счетом 2:0 впереди казахстанец.