Вкатилась на коляске. Серена Уильямс обидела россиянку на Roland Garros

Источник: Спорт-Экспресс

«Ролан Гаррос» — единственный турнир Большого шлема, который в понедельник не начинается, а уже продолжается. Во второй день турнира в борьбу вступили Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Серена Уильямс. Последняя играла с россиянкой Виталией Дьяченко и потратила немало нервов.

Медленный старт

Серена Уильямс играет так редко, что каждое ее появление на корте — огромная новость. Особенно сейчас, на Открытом чемпионате Франции, до которого она почти не выступала три месяца. С марта Серена провела лишь один матч, а на прошлой неделе ее видели в Париже на инвалидной коляске. Она заглянула на ней во французский Диснейленд. Что это все значит — никто не пока не знает. Может, она расскажет на ближайшей пресс-конференции.

В первом круге Серене выпало играть с Виталией Дьяченко, россиянкой, которая обыграла Марию Шарапову на Уимблдоне-2018. Больше у нее в карьере особых успехов не было, но ту победу пока забыть не получается. С Сереной Виталия играла один раз — на старте US Open-2015 — не взяла ни гейма. Но тогда ситуация была абсолютно другая: Уильямс была на три с половиной года моложе и шла на четвертый Шлем в сезоне. Она тогда была, возможно, в лучшей форме в жизни, а сейчас — в одной из худших.

В понедельник это стало очевидно с первых же геймов, в которых 37-летняя американка просто сорила ошибками. Она стреляла по аутам направо и налево. Все из-за очень медленного движения по корту: Серена просто не успевала подходить к мячам, которые от ракетки Дьяченко все как один ложились под заднюю линию, близко к углам.

До счета 2:2 Уильямс как-то еще сражалась за свои геймы, во многом за счет мощной подачи, но потом натиск Дьяченко стал слишком явным. Виталия держала такую глубину и мощь ударов, что Серене ничего не оставалось, как просто провожать мячи взглядами. После счета 3:2 Виталия поймала кураж и просто штамповала удары навылет. Уильямс ходила из стороны в сторону и почти отсутствовала в игре. За считанные минуты сет подошел к завершению — 6:2.

Перерождение

Зреет русская сенсация номер 2, — мог подумать болельщик, видевший победу Анастасии Потаповой над Ангелик Кербер в воскресенье. Но сенсация не созрела. С первых же розыгрышей второго сета на корте была уже другая Серена. Ей по-прежнему сложно было попадать в корт, но она начала заставлять себя это делать. Каждый локальный успех она встречала таким рыком, что публика даже засмущалась.

Серена собрала несколько ошибок Виталии и получила тройной брейк-пойнт. Это стало переломным моментом в матче. Трехкратная победительница «Ролан Гаррос» поняла, что Дьяченко не железная, и на нее можно давить. Поняв это, Уильямс задвигалась намного свободнее. Удар навылет на брейк-пойнте, а затем легкий гейм на своей подаче, и вот уже американка впереди 3:0.

Следующий гейм Виталия с трудом взяла, но машина по имени Серена Уильмс уже завелась и поехала. Американка начала читать подачу Дьяченко и отвечать на ее удары, которые перестали быть такими глубокими, как в первой партии. В итоге 6:1 во втором сете.

Третья партия началась с очень длинного стартового гейма на подаче Виталии, который с огромным трудом взяла Серена. При счете ровно она приняла навылет, а затем уже Дьяченко направила в аут довольно простой мяч с бекхэнда. С этого момента игра была окончена. Серена просто раскидывала мячи по углам, а Виталия и не сопротивлялась — 6:0. Во втором круге мега-титуловання американка сыграет с Куруми Нарой или Далилой Якупович. Обе находятся в рейтинге вне первой сотни.

Русские качели

Что не удалось Дьяченко удалось Веронике Кудерметовой. Об этой 22-летней девушке говорят не слишком много, но теперь будут побольше: она обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Возняцки. Каролин не считалась в Париже фаворитом, но это не означает, что Вероника не сделала большое дело. Впервые в жизни выйти на корт «Филипа Шатрие», проиграть первый сет 0:6, а затем справиться с эмоциями и победить — стоит очень дорого. Во втором круге 22-летняя уроженка Казани сыграет с Зариной Дияс из Казахстана.

Даниил Медведев — наоборот проиграл матч, в котором должен был побеждать комфортно. Со счета 2:0 по партиям 14-й игрок мира отдал три партии подряд Пьеру-Угу Эрберу, который раньше никого не обыгрывал в пяти сетах. Француз вообще всегда был в первую очередь парным игроком, там он брал «Шлемы», а в одиночке — ни одного даже мелкого титула. Но это не помешало Дане упустить не только преимущество в два сета, но и в два гейма в решающей партии.

По ходу встречи Даниил вызывал врача, у него были проблемы с животом. Что конкретно с ним случилось пока неизвестно, но хочется верить, что ничего серьезного. Ведь он проводит прекрасный сезон и пока имеет отличные шансы закончить его в топ-10.

Рутина для легенд

В понедельник начали свой путь по «Ролан Гаррос"-2019 чемпионы трех последних розыгрышей Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Рафе с сеткой повезло, ему в стартовых двух кругах достались квалифаи. Такое бывает крайне редко. Первый из них — Янник Ханфманн. Если бы он победил, это была бы одна из главных сенсаций в истории тенниса.

Но победить ему удалось лишь в шести геймах, что тоже неплохо. Обычно Рафа где-то до четвертьфинала играет в Париже с «баранками». 6:2, 6:1, 6:3 — это очень достойный счет для немца. А по игре Рафы нельзя делать вообще никаких выводов. Это была открытая тренировка, как и следующий матч. Там будет еще один немец по имени Янник — Маден. 114-я ракетка мира. Вот там, наверное, будут «баранки».