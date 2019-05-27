Вкатилась на коляске. Серена Уильямс обидела россиянку на Roland Garros
Второй день Открытого чемпионата Франции начался с громкой победы нашей теннисистки, а закончила — разгромным поражением россиянки.
Второй день Открытого чемпионата Франции начался с громкой победы нашей теннисистки, а закончила — разгромным поражением россиянки.
«Ролан Гаррос» — единственный турнир Большого шлема, который в понедельник не начинается, а уже продолжается. Во второй день турнира в борьбу вступили Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Серена Уильямс. Последняя играла с россиянкой Виталией Дьяченко и потратила немало нервов.
Серена Уильямс играет так редко, что каждое ее появление на корте — огромная новость. Особенно сейчас, на Открытом чемпионате Франции, до которого она почти не выступала три месяца. С марта Серена провела лишь один матч, а на прошлой неделе ее видели в Париже на инвалидной коляске. Она заглянула на ней во французский Диснейленд. Что это все значит — никто не пока не знает. Может, она расскажет на ближайшей
В первом круге Серене выпало играть с Виталией Дьяченко, россиянкой, которая обыграла Марию Шарапову на Уимблдоне-2018. Больше у нее в карьере особых успехов не было, но ту победу пока забыть не получается. С Сереной Виталия играла один раз — на старте US Open-2015 — не взяла ни гейма. Но тогда ситуация была абсолютно другая: Уильямс была на три с половиной года моложе и шла на четвертый Шлем в сезоне. Она тогда была, возможно, в лучшей форме в жизни, а сейчас — в одной из худших.
В понедельник это стало очевидно с первых же геймов, в которых 37-летняя американка просто сорила ошибками. Она стреляла по аутам направо и налево. Все
До счета 2:2 Уильямс
Зреет русская сенсация номер 2, — мог подумать болельщик, видевший победу Анастасии Потаповой над Ангелик Кербер в воскресенье. Но сенсация не созрела. С первых же розыгрышей второго сета на корте была уже другая Серена. Ей
Серена собрала несколько ошибок Виталии и получила тройной
Следующий гейм Виталия с трудом взяла, но машина по имени Серена Уильмс уже завелась и поехала. Американка начала читать подачу Дьяченко и отвечать на ее удары, которые перестали быть такими глубокими, как в первой партии. В итоге 6:1 во втором сете.
Третья партия началась с очень длинного стартового гейма на подаче Виталии, который с огромным трудом взяла Серена. При счете ровно она приняла навылет, а затем уже Дьяченко направила в аут довольно простой мяч с бекхэнда. С этого момента игра была окончена. Серена просто раскидывала мячи по углам, а Виталия и не сопротивлялась — 6:0. Во втором круге
Что не удалось Дьяченко удалось Веронике Кудерметовой. Об этой 22-летней девушке говорят не слишком много, но теперь будут побольше: она обыграла
Даниил Медведев — наоборот проиграл матч, в котором должен был побеждать комфортно. Со счета 2:0 по партиям 14-й игрок мира отдал три партии подряд
По ходу встречи Даниил вызывал врача, у него были проблемы с животом. Что конкретно с ним случилось пока неизвестно, но хочется верить, что ничего серьезного. Ведь он проводит прекрасный сезон и пока имеет отличные шансы закончить его в топ-10.
В понедельник начали свой путь по «Ролан Гаррос"-2019 чемпионы трех последних розыгрышей Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Рафе с сеткой повезло, ему в стартовых двух кругах достались квалифаи. Такое бывает крайне редко. Первый из них — Янник Ханфманн. Если бы он победил, это была бы одна из главных сенсаций в истории тенниса.
Но победить ему удалось лишь в шести геймах, что тоже неплохо. Обычно Рафа
Новаку Джоковичу с соперником повезло намного меньше: Хуберг Хуркач — один из самых опасных игроков, не попавших в посев. Этот высокий поляк способен дать бой кому угодно, особенно на хардовых кортах. На грунте ему пока тяжело, но Новаку надо было провести матч с полной концентрацией, чтобы победить. Он это и сделал — 6:4, 6:2, 6:2. Джокович выглядел очень солидно. Прямо сейчас трудно представить, что он не дойдет до финала, как и Рафа.