Виктория Азаренко в двенадцатый раз сыграет в открытом чемпионате Франции

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Виктория Азаренко (43-й номер рейтинга WTA), которая в 12-й раз сыграет на кортах «Ролан Гаррос», в 1/64 финала встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (39). Это будет их первый поединок на турнирах под эгидой WTA. В прошлом году Виктория Азаренко сыграла в Париже неудачно, уступив в первом круге чешке Катерине Синяковой. Лучшим результатом Виктории Азаренко на «Ролан Гаррос» является выход в полуфинал 2013 года, где она проиграла россиянке Марии Шараповой.

Арина Соболенко (11) сегодня будет соперничать со словачкой Доминикой Цибулковой (41). В прошлом году они встречались на турнире в китайском Ухане, и тогда победу одержала белоруска — 7:5, 6:3. Для Арины Соболенко это второе выступление в Париже, год назад она проиграла в 1/64 финала голландке Кики Бертенс.

Накануне выступления в одиночном разряде завершили две белоруски: Александра Саснович (34) потерпела поражение от словенки Полоны Херцог (71) — 6:4, 2:6, 6:8, а Вера Лапко (102) неожиданно уступила 16-летней французской теннисистке Диане Пэрри (457) — 2:6, 4:6.

Белоруски заявились и в парный разряд. В первом раунде Александра Саснович и американка Тейлор Таунсенд сыграют с французским дуэтом Диана Пэрри / Фиона Ферро, Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с китайской парой Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с британско-немецким тандемом Хизер Уотсон / Татьяна Мария, Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти сыграют с австралийско-сербским дуэтом Айла Томлянович / Александра Крунич.