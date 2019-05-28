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18:09 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Хачанов обыграл Штебе в матче первого раунда Roland Garros

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов победил немца Седрика-Марселя Штебе в матче первого круга Roland Garros. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

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Источник: Reuters

23-летний россиянин, посеянный на турнире под 10-м номером, одержал победу над Штебе со счетом 6:1, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Во втором круге Хачанов сыграет против победителя матча между французом Грегуаром Баррером и австралийцем Мэттью Эбденом.

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Хачанов в третий раз играет в основной сетке Roland Garros. Хачанов дважды выходил в четвертый круг турнира (2017, 2018). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 11-е место. В активе россиянина четыре победы на турнирах ATP.

Штебе принимает участие в основной сетке Roland Garros во второй раз. В 2012 году он вышел во второй круг турнира.

Roland Garros завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.

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