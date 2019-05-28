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20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Руки-базуки»: российская теннисистка произвела фурор на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Виталия Дьяченко, несмотря на поражение в матче первого круга Открытого чемпионата Франции против Серены Уильямс, покорила любителей спорта.

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Источник: AFP 2019

Журналисты и интернет-пользователи оценили физическую форму российской спортсменки и ее накаченные руки. В медиа и соцсетях Дьяченко уже прозвали «супергероем из комиксов», отмечает RT.

Фотографии Дьяченко спровоцировали в интернете целую массу высказываний интернет-пользователей.

«Виталия Дьяченко напоминает мне Марию Шарапову в лучшие годы. У нее невероятная агрессия и сила», — отметил JB5acesports.

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«Очень тяжело фокусировать на самой игре во время матчей с участием Дьяченко», — добавил mayuhayu9.

«У ветерана австралийского тенниса Саманты Стосур появился серьезный конкурент в борьбе за награду за самый большой бицепс в туре. Посмотрите на эти “базуки” Виталии Дьяченко», — говорится в материале австралийского издания Adelaide Now.

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Дьяченко ранее уже одерживала крупные победы на Турнирах Большого шлема: в прошлом сезоне на Уимблдоне она в первом же круге выбила соотечественницу Марию Шарапову. Девушки провели на корте более трех часов, а Дьяченко впоследствии дошла до третьего круга, где потерпела поражение от Елены Остапенко.

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