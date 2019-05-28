«Руки-базуки»: российская теннисистка произвела фурор на «Ролан Гаррос»

Журналисты и интернет-пользователи оценили физическую форму российской спортсменки и ее накаченные руки. В медиа и соцсетях Дьяченко уже прозвали «супергероем из комиксов», отмечает RT.
Фотографии Дьяченко спровоцировали в интернете целую массу высказываний интернет-пользователей.
«Виталия Дьяченко напоминает мне Марию Шарапову в лучшие годы. У нее невероятная агрессия и сила», — отметил JB5acesports.
«Очень тяжело фокусировать на самой игре во время матчей с участием Дьяченко», — добавил mayuhayu9.
«У ветерана австралийского тенниса Саманты Стосур появился серьезный конкурент в борьбе за награду за самый большой бицепс в туре. Посмотрите на эти “базуки” Виталии Дьяченко», — говорится в материале австралийского издания Adelaide Now.
Дьяченко ранее уже одерживала крупные победы на Турнирах Большого шлема: в прошлом сезоне на Уимблдоне она в первом же круге выбила соотечественницу Марию Шарапову. Девушки провели на корте более трех часов, а Дьяченко впоследствии дошла до третьего круга, где потерпела поражение от Елены Остапенко.