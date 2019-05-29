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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Эстонии Анетт Контавейт вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

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На старте соревнований они обыграли румынку Андреа Миту и Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Дарья и Анетт ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг Касаткина и Контавейт поспорят с победительницами матча Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Чань Латиша (Китайский Тайбэй, 8) — Катерина Козлова (Украина)/Александра Панова (Россия). Турнир завершится 8 июня.

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