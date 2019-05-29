Касаткина вышла во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

На старте соревнований они обыграли румынку Андреа Миту и Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Дарья и Анетт ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.