Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Все события
Фоторепортажи
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
9«Локомотив» выиграл Кубок России
14:09 (мск), источник: ТАСС

Вероника Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки встречались второй раз, в первой игре победу одержала Дияс. В следующем круге 22-летняя Кудерметова сыграет против победительницы матча между эстонкой Каей Канепи и китаянкой Чжан Шуай.

В матче первого круга россиянка обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в трех сетах. Кудерметова впервые играет на «Ролан Гаррос» и второй раз на турнире Большого шлема. В январе на Открытом чемпионате Австралии она выбыла после первого круга. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) российская теннисистка занимает 68-е место, Дияс занимает 99-ю позицию.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд составляет €42,66 млн. В прошлом году победу в женском одиночном разряде одержала латвийка Елена Остапенко, выбывшая в первом раунде текущего турнира.

 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Дерби Лондона: «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
7 разочарований сезона в России. От Луиза Адриану до Смолова
Ушла наезжавшая на Россию чешка. И все снова подозрительно
Источник: Глушаков хочет 1,5 миллиона евро от «Спартака»
Ефимова показала фото без купальника
Давид Луис ударил Игуаина в лицо перед финалом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь