Вероника Кудерметова вышла в третий круг Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1. Теннисистки встречались второй раз, в первой игре победу одержала Дияс. В следующем круге 22-летняя Кудерметова сыграет против победительницы матча между эстонкой Каей Канепи и китаянкой Чжан Шуай.

В матче первого круга россиянка обыграла 13-ю ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в трех сетах. Кудерметова впервые играет на «Ролан Гаррос» и второй раз на турнире Большого шлема. В январе на Открытом чемпионате Австралии она выбыла после первого круга. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) российская теннисистка занимает 68-е место, Дияс занимает 99-ю позицию.