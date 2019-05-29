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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в третий круг турнира

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

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Источник: Спорт РИА Новости

Надаль (2-й сеяный) в матче второго круга за два часа девять минут победил Янника Мадена из Германии со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Следующим соперником испанца будет бельгиец Давид Гоффен (27-й сеяный), переигравший серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:4, 6:3.

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