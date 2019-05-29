Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в третий круг турнира
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий раунд Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.
Надаль (2-й сеяный) в матче второго круга за два часа девять минут победил Янника Мадена из Германии со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
Следующим соперником испанца будет бельгиец Давид Гоффен (27-й сеяный), переигравший серба Миомира Кецмановича — 6:2, 6:4, 6:3.