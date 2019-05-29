Нисикори вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Во втором круге Нисикори, посеянный под 7-м номером, обыграл представителя Франции Жо-Вильфрида Цонга — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Матч продолжался 3 часа 2 минуты.

В третьем круге Нисикори сыграет с сербом Ласло Джере (31-й номер посева), который в своем матче за 2 часа 15 минут обыграл австралийца Алексея Попырина — 6:4, 7:6 (7:4), 6:4.