Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Сборные
30.05
Турция
Греция
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» выиграл Кубок России
31Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал
17:59 (мск), источник: ТАСС

Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге Roland Garros

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в матче второго раунда Открытого чемпионата Франции. Второй в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на грунтовых кортах в Париже.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 19-летней Вондроушовой. В следующем круге чешка сыграет против испанской теннисистки Карлы Суарес Наварро, которая во встрече второго раунда победила американку Шелби Роджерс (6:1, 6:7, 6:3).

В матче первого круга 18-летняя россиянка обыграла пятую ракетку мира немецкую теннисистку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 6:2. Потапова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Российская спортсменка находится на 81-й строчке рейтинга и ни разу не выигрывала турниры WTA.

Потапова впервые принимала участие в Открытом чемпионате Франции. До этого ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в 2019 году, где она уступила американке Мэдисон Киз (3:6, 4:6).

Вондроушова в третий раз участвует на Roland Garros, до этого матча ее лучшим достижением был выход во второй круг турнира в 2017 году, где немка уступила российской теннисистке Дарье Касаткиной (6:7, 4:6). В активе Вондроушовой одна победа в турнирах WTA, теннисистка находится на 38-й строчке рейтинга.

 Новые футбольные правила вступят в силу с 25 июня
Правоохранительные органы проверят видео с Алиной Загитовой
Наставник зэков: Кокорину нашли работу в колонии
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид
Ушла критиковавшая Россию чешка. Губерниев высмеял ее уход
Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола
Ефимова показала фото без купальника
Футболист «Локомотива» не сыграет за сборную России из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь