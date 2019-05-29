Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге Roland Garros

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая продолжалась 1 час 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 19-летней Вондроушовой. В следующем круге чешка сыграет против испанской теннисистки Карлы Суарес Наварро, которая во встрече второго раунда победила американку Шелби Роджерс (6:1, 6:7, 6:3).

В матче первого круга 18-летняя россиянка обыграла пятую ракетку мира немецкую теннисистку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 6:2. Потапова впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Российская спортсменка находится на 81-й строчке рейтинга и ни разу не выигрывала турниры WTA.

Потапова впервые принимала участие в Открытом чемпионате Франции. До этого ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в 2019 году, где она уступила американке Мэдисон Киз (3:6, 4:6).