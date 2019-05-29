Азаренко и Барти победили в матче 1/32 финала парного разряда на «Ролан Гаррос»

Источник: AP 2019

Сегодня в матче 1/32 финала белорусско-австралийская пара уверенно переиграла австралийку Айлу Томлянович и сербку Александру Крунич — 6:1, 6:1.

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Также сегодня белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма будут соперничать с китайским дуэтом Йин-Йин Дуань / Чжэн Сайсай.