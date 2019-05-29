Федерер шагнул в третий круг «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер забронировал себе путевку в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер забронировал себе путевку в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, в матче второго раунда переиграл немца Оскара Отте — 6:4, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 36 минут.
Следующим соперником швейцарского теннисиста на «Ролан Гаррос» будет норвежец Каспер Рууд, который взял верх над итальянцем Маттео Берреттини (29-й сеяный) — 6:4, 7:5, 6:3.
В другом матче дня швейцарец Станислас Вавринка (24) победил чилийца Кристиана Гарина — 6:1, 6:4, 6:0.