Федерер шагнул в третий круг «Ролан Гаррос»

Федерер шагнул в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер забронировал себе путевку в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.