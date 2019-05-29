Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Хоккей. НХЛ
28.05
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Сборные
30.05
Турция
Греция
Футбол. Еврокубки
1.06
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер шагнул в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер забронировал себе путевку в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Наверх
Источник: AP 2019

Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, в матче второго раунда переиграл немца Оскара Отте — 6:4, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 36 минут.

Следующим соперником швейцарского теннисиста на «Ролан Гаррос» будет норвежец Каспер Рууд, который взял верх над итальянцем Маттео Берреттини (29-й сеяный) — 6:4, 7:5, 6:3.

В другом матче дня швейцарец Станислас Вавринка (24) победил чилийца Кристиана Гарина — 6:1, 6:4, 6:0.

 Самые громкие скандалы с участием сборной России по хоккею
'Руки-базуки': российская теннисистка произвела фурор на 'Ролан Гаррос'
Наставник зэков: Кокорину нашли работу в колонии
Экс-игрок «Реала» — глава преступной группировки: все о скандале
Месси для «Реала»: зачем Зидан манит Азара в Мадрид
Ушла критиковавшая Россию чешка. Губерниев высмеял ее уход
Вся карьера — скандал: Денисов ушел из футбола
Ефимова показала фото без купальника
Футболист «Локомотива» не сыграет за сборную России из-за травмы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь