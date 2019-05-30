Соболенко не сумела выйти в третий круг «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
Соболенко, посеянная под 11-м номером, во втором круге проиграла Аманде Анисимовой из США — 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 14 минут.
В третьем круге Анисимова сыграет с победительницей матча